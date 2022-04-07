Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания, сообщает «Украинская правда».

— Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины, – сказал он.

Он подчеркнул, что союзники поставляют оружие для обеспечения ее права на самооборону.

Накануне Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины может длиться многие месяцы или даже годы, поэтому страны НАТО должны рассматривать долгосрочные планы продолжения помощи Украине.

По данным СМИ, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся о том, как лучше действовать на следующем ее этапе.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.