Сегодня, 7 апреля, в Новый Буг привезли гуманитарную помощь для беженцев с временно оккупированных территорий — продуктами снабдили Новобугскую, Софиевскую и Вольнозапорожскую ТГ.
Об этом написала Ирена Носкова на своей странице в Facebook.
В указанных территориальных громадах нашли временное убежище жители Херсонской области, Березнеговатской и Снегиревской громад. Гуманитарный груз организовал и доставил первый заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко.
Продуктовые наборы и лекарства раздавали на распределительном объекте в Новом Буге местные волонтеры.
— Одна-единственная СМС Владимиру Фроленко, и через три дня без лишних вопросов — не официальный ответ, а полный «бусик» продуктов, которые подвез его однопартиец Олег Козлов адресно на улицу Москаленко, 36. Существенная поддержка беженцам мясом свиньи, а свинка была не маленькая, едва поместилась на кухонный стол, плюс картофель, сахар, макаронные изделия, консервы, и главное — лекарство «Флемоксин», частично раздавшееся по потребностям. Искренняя благодарность людям, имеющим большое сердце и не оставляющим беженцев наедине со своими проблемами, — рассказала Ирена Носкова.
Как известно, часть Херсонской области, а также Березнеговатского и Снигиревского районов, включая город Снигиревка, до сих пор оккупированы российскими войсками. Оставшиеся без света, продуктов и средств гигиены люди вынуждены покидать свои дома и искать убежища в соседних громадах.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Сегодня, 7 апреля, в Новый Буг привезли гуманитарную помощь для беженцев с временно оккупированных территорий — продуктами снабдили Новобугскую, Софиевскую и Вольнозапорожскую ТГ.
Об этом написала Ирена Носкова на своей странице в Facebook.
В указанных территориальных громадах нашли временное убежище жители Херсонской области, Березнеговатской и Снегиревской громад. Гуманитарный груз организовал и доставил первый заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко.
Продуктовые наборы и лекарства раздавали на распределительном объекте в Новом Буге местные волонтеры.
— Одна-единственная СМС Владимиру Фроленко, и через три дня без лишних вопросов — не официальный ответ, а полный «бусик» продуктов, которые подвез его однопартиец Олег Козлов адресно на улицу Москаленко, 36. Существенная поддержка беженцам мясом свиньи, а свинка была не маленькая, едва поместилась на кухонный стол, плюс картофель, сахар, макаронные изделия, консервы, и главное — лекарство «Флемоксин», частично раздавшееся по потребностям. Искренняя благодарность людям, имеющим большое сердце и не оставляющим беженцев наедине со своими проблемами, — рассказала Ирена Носкова.
Как известно, часть Херсонской области, а также Березнеговатского и Снигиревского районов, включая город Снигиревка, до сих пор оккупированы российскими войсками. Оставшиеся без света, продуктов и средств гигиены люди вынуждены покидать свои дома и искать убежища в соседних громадах.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.