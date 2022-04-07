Сегодня, 7 апреля, в Новый Буг привезли гуманитарную помощь для беженцев с временно оккупированных территорий — продуктами снабдили Новобугскую, Софиевскую и Вольнозапорожскую ТГ.

Об этом написала Ирена Носкова на своей странице в Facebook.

В указанных территориальных громадах нашли временное убежище жители Херсонской области, Березнеговатской и Снегиревской громад. Гуманитарный груз организовал и доставил первый заместитель главы Николаевского областного совета Владимир Фроленко.

Продуктовые наборы и лекарства раздавали на распределительном объекте в Новом Буге местные волонтеры.

— Одна-единственная СМС Владимиру Фроленко, и через три дня без лишних вопросов — не официальный ответ, а полный «бусик» продуктов, которые подвез его однопартиец Олег Козлов адресно на улицу Москаленко, 36. Существенная поддержка беженцам мясом свиньи, а свинка была не маленькая, едва поместилась на кухонный стол, плюс картофель, сахар, макаронные изделия, консервы, и главное — лекарство «Флемоксин», частично раздавшееся по потребностям. Искренняя благодарность людям, имеющим большое сердце и не оставляющим беженцев наедине со своими проблемами, — рассказала Ирена Носкова.

Как известно, часть Херсонской области, а также Березнеговатского и Снигиревского районов, включая город Снигиревка, до сих пор оккупированы российскими войсками. Оставшиеся без света, продуктов и средств гигиены люди вынуждены покидать свои дома и искать убежища в соседних громадах.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.