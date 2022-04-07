Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Евросоюзе будут значительно меньшими, чем в других случаях. Для этого украинская сторона должна оперативно предоставит ответы на вопросник Еврокомиссии.

Об этом сказала президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает Интерфакс-Украина.

— В Киеве я видела так много флагов ЕС… Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить сегодня-завтра. Они надеются, что смогут на них ответить за четыре дня... Конечно, потом мяч опять на нашей стороне, и тут в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам ответы очень быстро, то временные рамки будут тоже более сужеными, чем в других ситуациях, — сказала президент Европарламента.

Роберта Метсола обратила внимание на тот факт, что статус кандидата дает стране доступ ко многим программам Евросоюза.

— Мне известно, как это быть страной кандидатом, когда моя страна была кандидатом (Мальта стала членом ЕС в 2004 году, официальные переговоры о присоединении были начаты в 2000 году) на присоединение к Европейскому Союзу. Быть кандидатом — это огромный объем помощи, который страна может получить в плане инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступу ко всем другим программам ЕС и т.д. И это начнется немедленно, что также пошлет сигнал Украине, что мы серьезны, — сказала она.

По словам Роберты Метсолы, она «никогда не забудет, как храбр и мужествен украинский народ».

— Если мы будем хоть немного на них похожи в нашей работе, то тогда мы были бы на шаг впереди в том, чтобы принести мир и свободу такому великому народу, — добавила президент Европарламента.

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.