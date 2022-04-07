Полковник СБУ Роман Костенко, удерживающий оборону на николаевском направлении, призвал Молдову раз и навсегда решить вопрос с российско-марионеточным Приднестровьем, тем самым оказав неоценимую помощь Украине.

Об этом он рассказал в интервью NTA.

Нардеп акцентировал, что если Молдова будет мешкать с ликвидацией Приднестровья, то Российская Федерация рано или поздно нападет уже на Кишинев. Он подчеркнул, что у российских генералов нет никаких ограничений на применение запрещенного оружия.

— Поэтому сейчас шанс Молдове подключиться к героической обороне Украины: решить и свои территориальные вопросы, и одновременно помочь нам. Ибо сейчас эта война касается каждого. И то, что произошло в Буче, Мариуполе, что будут постоянные обстрелы, как и здесь, в Николаевской области, может прийти к каждому, — намекнул на исторический шанс для Молдовы Роман Костенко.

По его словам, в самой Николаевщине ситуация остается опасной, так как враг копит технику и боеприпасы, которые возят эшелоны из Крыма.

— Эшелоны постоянно уходят с территории Крыма. На дорогах постоянно видна техника. Мы уже раз сорвали планы врага по захвату юга и прокладыванию пути в Приднестровье. Но понимаем, что сейчас ситуация может сложиться так, что он сможет попытаться сделать это еще раз, забрав силы из киевского направления, перегруппировав их в Донбасс и на юг Украины, — заметил офицер.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.



