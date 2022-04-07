Полковник СБУ Роман Костенко, удерживающий оборону на николаевском направлении, призвал Молдову раз и навсегда решить вопрос с российско-марионеточным Приднестровьем, тем самым оказав неоценимую помощь Украине.
Об этом он рассказал в интервью NTA.
Нардеп акцентировал, что если Молдова будет мешкать с ликвидацией Приднестровья, то Российская Федерация рано или поздно нападет уже на Кишинев. Он подчеркнул, что у российских генералов нет никаких ограничений на применение запрещенного оружия.
— Поэтому сейчас шанс Молдове подключиться к героической обороне Украины: решить и свои территориальные вопросы, и одновременно помочь нам. Ибо сейчас эта война касается каждого. И то, что произошло в Буче, Мариуполе, что будут постоянные обстрелы, как и здесь, в Николаевской области, может прийти к каждому, — намекнул на исторический шанс для Молдовы Роман Костенко.
По его словам, в самой Николаевщине ситуация остается опасной, так как враг копит технику и боеприпасы, которые возят эшелоны из Крыма.
— Эшелоны постоянно уходят с территории Крыма. На дорогах постоянно видна техника. Мы уже раз сорвали планы врага по захвату юга и прокладыванию пути в Приднестровье. Но понимаем, что сейчас ситуация может сложиться так, что он сможет попытаться сделать это еще раз, забрав силы из киевского направления, перегруппировав их в Донбасс и на юг Украины, — заметил офицер.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Полковник СБУ Роман Костенко, удерживающий оборону на николаевском направлении, призвал Молдову раз и навсегда решить вопрос с российско-марионеточным Приднестровьем, тем самым оказав неоценимую помощь Украине.
Об этом он рассказал в интервью NTA.
Нардеп акцентировал, что если Молдова будет мешкать с ликвидацией Приднестровья, то Российская Федерация рано или поздно нападет уже на Кишинев. Он подчеркнул, что у российских генералов нет никаких ограничений на применение запрещенного оружия.
— Поэтому сейчас шанс Молдове подключиться к героической обороне Украины: решить и свои территориальные вопросы, и одновременно помочь нам. Ибо сейчас эта война касается каждого. И то, что произошло в Буче, Мариуполе, что будут постоянные обстрелы, как и здесь, в Николаевской области, может прийти к каждому, — намекнул на исторический шанс для Молдовы Роман Костенко.
По его словам, в самой Николаевщине ситуация остается опасной, так как враг копит технику и боеприпасы, которые возят эшелоны из Крыма.
— Эшелоны постоянно уходят с территории Крыма. На дорогах постоянно видна техника. Мы уже раз сорвали планы врага по захвату юга и прокладыванию пути в Приднестровье. Но понимаем, что сейчас ситуация может сложиться так, что он сможет попытаться сделать это еще раз, забрав силы из киевского направления, перегруппировав их в Донбасс и на юг Украины, — заметил офицер.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.