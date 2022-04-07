Правозащитная организация Amnesty International начала накапливать доказательную базу зверств российской армии по отношению к жителям сел и городов в Киевской области.

Об этом информирует BBC.

В своем последнем отчете правозащитники приводят три детальных воспоминания очевидцев: из Богдановки, Ворзеля и неназванного места на Киевщине.

Женщина в Богдановке сообщила, что российские солдаты убили ее мужа по незначительному поводу, когда им не дели покурить.

— Вечером 9 марта после звуков обстрелов они с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью спустились в подвал их дома. Там их встретили двое российских солдат. «Они заставили нас войти и захлопнули дверь. Буквально через минуту вновь ее открыли и спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Один выстрелил ему в правую руку, другой сказал: «Прикончи его», и тот выстрелил ему в голову», — описывают трагедию в Amnesty International.

Следующим зафиксированным преступлением ВС РФ стал расстрел семейной пары в Ворзеле, который увидела их дочь.

— Как только мимо проехали танки [с символикой Z], я побежала и увидела, что моя мать лежит на спине на одной стороне дороги, а мой отец – лицом вниз на другой стороне улицы. Я видел большие дыры в его пальто <...> У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери дырка поменьше в груди, — вспоминает девушка.

Еще одна жительница Киевщины на анонимных условиях рассказала, что над ней надругались оккупанты, перед этим убив ее супруга. Девятилетнего сына пострадавшей они заставили наблюдать за насилием.

— Мы собрали доказательства того, что российские войска совершали внесудебные казни, они должны быть расследованы как военные преступления. Эти свидетельства показывают, что безоружных гражданских лиц в Украине убивали в их домах и на улицах, это шокирующая жестокость, — потребовала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.