Российский производитель алюминия «Русал» олигарха Олега Дерипаски первой из российских компаний призвал к тщательному и беспристрастному расследованию военных преступлений в Буче.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании, передает ЭП.

Речь в нем идет о том, что сообщения из украинского города Буча «шокировали» компанию. Там убеждены, что это преступление «должно быть тщательно расследовано».

— Несмотря на жестокость происходящих в Украине событий, подобные инциденты делают эту страшную трагедию еще более травматичной. Мы все желаем скорейшего прекращения этого братоубийственного конфликта, разрушающего жизнь, семьи и целые города. И мы хотим, чтобы виновны за такие преступления были должным образом наказаны, — заявил председатель совета директоров Rusal Бернар Зонневельд.

Financial Times отметили, что самый крупный в мире производитель алюминия за пределами Китая, «Русал», был одной из компаний, наиболее пострадавших от международных санкций против России, даже несмотря на то, что он не подпадал под ни одно из текущих ограничений.

— Один из крупнейших экспортеров алюминия в Европу потерял доступ к сырью из Австралии, запретившему экспорт в Россию, что повлияло на пятую часть потребностей «Русала» в глиноземе, — пишет FT.

При этом в заявлении, выпущенном еще 6 апреля, не содержатся конкретные обвинения в адрес той или иной стороны в связи с событиями в Буче.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.