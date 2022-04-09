Япония, третий по величине импортер угля в мире, заявила, что запретит импорт угля из России и введет ряд дополнительных санкций. Новые ограничения будут включать заморозку активов двух крупных банков и расширение санкций против физических лиц.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Фумио Кисида сделал заявление, которое следует за аналогичными шагами, предпринятыми Соединенными Штатами и странами Европейского Союза, на пресс-конференции вскоре после того, как Япония объявила о высылке восьми российских дипломатов и торговых представителей.

Это знаменует собой разворот для Японии, которая ранее заявляла, что будет постепенно сокращать импорт при поиске альтернативных поставщиков после санкций против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Этот шаг также подчеркивает потенциальный сдвиг в политике закупок энергии в Японии.

По данным правительства, в 2021 году на Россию приходилось 11% всего импорта угля в Японию. В 2021 году Россия была пятым по величине поставщиком сырого и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

Согласно данным Управления энергетической информации США, Япония импортирует почти весь потребляемый ею уголь, что делает ее третьим по величине импортером после Индии и Китая.

После вторжения России в Украину Япония усилила санкции, начиная от исключения Москвы из международной платежной сети SWIFT и заканчивая замораживанием активов центрального банка. Также были заморожены активы российских чиновников, олигархов, банков и другие меры, в том числе высоких технологий в Россию.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.