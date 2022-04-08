Великобритания ввела санкции против дочерей президента РФ Путина и дочери главы МИД РФ Лаврова.

Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного Королевства от 8 апреля, пишет ЭП.

В перечень, в частности, добавили, Тихонову Екатерину Владимировну, Воронцову Марию Владимировну, которые также известны как Путина Екатерина Владимировна и Путина Мария Владимировна.

Также в перечне — Винокурова Екатерина Сергеевна (в документе также фигурирует как Лаврова Екатерина Сергеевна, — прим.) Британские активы Екатерины Тихоновой, Марии Воронцовой и Екатерины Винокуровой подлежат заморозке, им запрещен въезд на территорию Британии.

— Роскошный образ жизни ближайшего окружения Кремля с сегодняшнего дня станет дополнительной целью, поскольку Великобритания вводит санкции против дочерей президента Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова. Екатерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, дочери президента Путина, и Екатерина Сергеевна Винокурова, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, подпадают под запрет на въезд и замораживание активов, — говорится в заявлении британского правительства.

Отмечается, что Великобритания согласовала эти санкции с США, «что стало очередным проявлением глобального единства в мерах против незаконного вторжения России в Украину».

25 марта Британия ввела санкции в отношении Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.