Солдаты РФ окружили воинов ВСУ, защищающих Мариуполь. Противник превосходит украинских бойцов численностью, но несет огромные потери.

Об этом в интервью CNN рассказал заместитель командира батальона морской пехоты ВМС Украины в Мариуполе майор Сергей Волынский.

По информации издания, он служил за стороне Украины во времена оккупации Крыма в 2014 году и принимал участие в военных операциях на Донбассе.

Сергей Волынский убежден, что Россия намерена использовать Мариуполь в первую очередь для водоснабжения Крыма. Также оккупанты хотят полностью отрезать Украину от моря, захватив прибрежные территории Азовского и Черного морей.

Ситуацию в Мариуполе замкомандира охарактеризовал, как гуманитарную катастрофу.

— Военные, которые вели здесь активные боевые действия, полностью окружены. Есть проблемы со снабжением водой, едой, лекарствами и общим снабжением. Это очень сложная ситуация. Мы находимся в окружении в Мариуполе уже более 40 дней. Противник превосходит нас численностью и по вооружению, у них есть артиллерия морского базирования, танки, бронетехника и, конечно же, минометы. Нам тяжело. Просто воздушная бомбардировка… Они стирают город с лица земли, и везде, где есть подкрепление, используют свои танки, чтобы сокрушить его, — продолжил Сергей Волынский.

Однако РФ «выигрывает» лишь по части авиации, говорит майор морской пехоты. Наземные силы врага значительно уступают украинским войскам.

— Всякий раз, приближаясь к нам, они несут огромные потери. Вот почему, потерпев первоначальное поражение, их морпехи деморализованы, поэтому пытаются войти в город только тогда, когда он разрушен, — объяснил Сергей Волынский.

На вопрос журналистов о том, воюет ли он сейчас против бывших коллег, перешедших на сторону России, морпех ответил, что это возможно.

Сергей Волынский добавил, что бывшие военнослужащие украинской морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота, воюющие в составе российских частей, «враги нашей страны».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.