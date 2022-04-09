Российские операции по-прежнему сосредоточены на востоке и юге, где ожидается повышение активности российской авиации.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в обзоре Минобороны Британии в субботу утром.

Ведомство отмечает, что Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, например, по погибшим в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции в Краматорске.

Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, а при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности.

В то же время, российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.

Накануне военная разведка Великобритании заявила, что российским силам, полностью выведенным с севера Украины, понадобится не менее недели, прежде чем они будут передислоцированы для боевых действий в других местах.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.