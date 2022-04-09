В Швеции может образоваться парламентское большинство за вступление в НАТО, если Финляндия решит вступить в Альянс.

Об этом идет речь в интервью изданию Svenska Dagbladet лидера второй по величине оппозиционной правопопулистской партии «Шведские демократы» Имми Окессона, сообщает «Европейская правда».

По словам Окессона, его партия может изменить свое мнение о вступлении в НАТО.

— Тогда (если Финляндия подаст заявку, – прим.) я хочу обратиться в партийный совет с просьбой изменить нашу позицию, — сказал он в интервью. — Что изменилось сейчас, то это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков того, что это может произойти в ближайшее время. Это, а также тот факт, что Украина, не являющаяся членом НАТО, осталась абсолютно одинокая, заставили меня изменить мнение, — добавил он.

После того, как опросы показали, что большинство шведов впервые выступают за вступление в НАТО, националистические шведские демократы заявили в прошлом месяце, что готовы пересмотреть свою позицию об оппозиции к членству.

Изменение позиции партии «Шведские демократы» будет означать, что в шведском парламенте образуется большинство в пользу присоединения к НАТО, тогда как Швеция десятилетием являлась нейтральным государством.

Вторжение России в Украину побудило две страны рассмотреть возможность присоединения к НАТО, хотя Швеция колеблется больше чем Финляндия, имеющая 1300-километровую границу с Россией.

Правительство Финляндии заявило, что в ближайшие недели уточнит следующие шаги по возможному решению о членстве.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.