Военно-промышленный комплекс России, зависимый от импортных высоких технологий, не способен продолжить производство современного оружия. Так российские верфи останавливают производство кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

— На российских верфях сложилась критическая ситуация по выполнению контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причины: затруднительное финансовое положение и отсутствие иностранных комплектующих, — сообщили в ГУР.

По данным разведки, АО Восточная верфь (Владивосток) должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд руб. Речь идет, в частности, о строительстве и поставке двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонте и сервисном обслуживании кораблей и катеров разных типов.

В то же время из письма военного представителя министерства обороны РФ становится ясно, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены. Проводится увольнение персонала, а сроки исполнения контрактов сорваны. Само предприятие готовится к началу процедуры банкротства.

Другое письмо военного представителя подтверждает тотальную нехватку иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них. В список оборудования, производство которых пришлось остановить, входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности обнаружить российские или азиатские заменители импортных комплектований.

В ГУР МОУ отмечают, что также остановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов и отсутствия российских аналогов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.