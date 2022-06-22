Французский писатель Бернар Анри-Леви заявил, что партнерам Украины нельзя идти на переговоры с Путиным, нужно добиваться его окончательного военного поражения.

Об этом он заявил в интервью RFE.

Философ подчеркнул, что поражение Украины в этой войне грозит исчезновением Европейского союза в исторической перспективе.

— И на карту поставлена действительно стабильность, архитектура и само существование Европейского Союза как политического образования. Если мы не остановим Путина в Украине, страны Балтии, Польша, другие страны будут поставлены на карту в военном отношении, — сказал Бернар Анри-Леви.

Интеллектуал отметил, что единственный шанс закончить нынешнюю катастрофу лежит в поражении Путина и его армии.

— Единственная разумная и почетная цель, которая у нас должна быть, это поражение Путина в войне, потеря лица и, если возможно, потеря власти. Так что, конечно, мне не нравится эта идея, что мы должны найти выход для Путина. В 1943 году никто не пытался найти выход для Гитлера. Никто не думал, что мы не должны унижать Гитлера. Никто не думал, что мы должны спасти лицо Гитлера. Мы думали, что Гитлера нужно победить, и точка, — подытожил писатель.

Журналист добавил, что ареол непобедимости армии РФ давно развеян в реальных битвах.

— Я очевидец двух ситуаций, когда это уже произошло. У Киева, на подступах к Киеву, русские были разбиты страшной ценой, конечно, ужасной ценой — военными преступлениями оккупантов в Буче и Бородянке... Но они были разбиты, они были отброшены. В Николаеве они тоже были отбиты. Русские были отброшены, — заключил Бернар Анри-Леви.

Напомним, избранный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отклонил любые предложения пойти на территориальные уступки Кремлю.