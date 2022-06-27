Лидеры стран G7 на саммите в Германии утвердили новые санкции против России. В США прогнозируют, что инфляция в РФ вырастет более чем на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

— США объединили более 30 союзников и партнеров, чтобы возложить на Россию огромные расходы. Возглавляемая США коалиция продолжит усиливать давление на президента России Владимира Путина, — говорится в сообщении.

В администрации Байдена отметили, что за последние месяцы экспорт в Россию, в том числе важных технологий, сократился на 97%.

Как сообщалось, в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.