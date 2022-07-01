1 июля идут 128-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

Около 5 утра в разных районах Николаева снова прогремели взрывы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Также приблизительно в 5:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Идет поисковая операция по установлению точного места взрыва, сообщил глава Первомайской РВА Сергей Саковский.

В Генштабе отмечают, что на Южнобугском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку беспилотниками.

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На Херсонщине в пределах Белозерской громады украинские авиаторы нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач ликвидировано 35 оккупантов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бронированной техники.

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Предположительно, они заминировали местность, причал и воды у острова, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

По уточненным данным в результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Тор», один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов. А сами оккупанты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК «Тор», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г» и над морем потеряли вертолет.

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более 20 вылетов авиации из Крыма. Один из истребителей-бомбардировщиков для прикрытия выпустил по Одесчине две крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные угодья Белгород-Днестровского района.