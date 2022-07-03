Приоритетной политической задачей России является легитимизация контроля над временно захваченной Херсонской областью, чтобы оправдать решение оккупации «конституционно». Есть большая вероятность, что страна-агрессор решится провести там псевдореферендум.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 3 июля.

Там напомнили, что коллаборанты Москвы в Херсонской области обещали провести «референдум» по «вхождению» региона в состав России осенью 2022 года, а 28 июня мэра Херсона Игоря Колихаева похитили, вероятно, пытаясь подавить сопротивление оккупационным «властям».

«Россия, вероятно, прибегнет к псевдоконституционному голосованию, пытаясь узаконить свой контроль над регионом. Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление», — заявили в британской разведке.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что у РФ нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать захваченную территорию Херсонской области. В регионе растет украинское сопротивление.

Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал гипотезу о том, как будут действовать Вооруженные силы Украины по освобождению Херсона от российской оккупации, что по его словам однозначно произойдет.