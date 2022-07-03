Приоритетной политической задачей России является легитимизация контроля над временно захваченной Херсонской областью, чтобы оправдать решение оккупации «конституционно». Есть большая вероятность, что страна-агрессор решится провести там псевдореферендум.
Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 3 июля.
Там напомнили, что коллаборанты Москвы в Херсонской области обещали провести «референдум» по «вхождению» региона в состав России осенью 2022 года, а 28 июня мэра Херсона Игоря Колихаева похитили, вероятно, пытаясь подавить сопротивление оккупационным «властям».
«Россия, вероятно, прибегнет к псевдоконституционному голосованию, пытаясь узаконить свой контроль над регионом. Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление», — заявили в британской разведке.
Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что у РФ нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать захваченную территорию Херсонской области. В регионе растет украинское сопротивление.
Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал гипотезу о том, как будут действовать Вооруженные силы Украины по освобождению Херсона от российской оккупации, что по его словам однозначно произойдет.
Приоритетной политической задачей России является легитимизация контроля над временно захваченной Херсонской областью, чтобы оправдать решение оккупации «конституционно». Есть большая вероятность, что страна-агрессор решится провести там псевдореферендум.
Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 3 июля.
Там напомнили, что коллаборанты Москвы в Херсонской области обещали провести «референдум» по «вхождению» региона в состав России осенью 2022 года, а 28 июня мэра Херсона Игоря Колихаева похитили, вероятно, пытаясь подавить сопротивление оккупационным «властям».
«Россия, вероятно, прибегнет к псевдоконституционному голосованию, пытаясь узаконить свой контроль над регионом. Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление», — заявили в британской разведке.
Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что у РФ нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать захваченную территорию Херсонской области. В регионе растет украинское сопротивление.
Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал гипотезу о том, как будут действовать Вооруженные силы Украины по освобождению Херсона от российской оккупации, что по его словам однозначно произойдет.