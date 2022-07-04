Николаев 3 июля, фото: Светлана Вовк

4 июля идут 131-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

На Южнобугском и Таврическом направлениях основные усилия войска РФ сосредотачивают на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потёмкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях, сообщает Генштаб.

Российские военные совершенствуют инженерное оборудование позиций в Нововоскресенском районе.

Также сообщается, что в рамках логистического обеспечения войск из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию «Каланчак» (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

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ВСУ ударили по двум складам оккупантов в Николаевской области, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Авиационный и ракетный удары нанесены по двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины. Есть подтверждение ликвидации одного склада, остальные результаты доразведываются.

Также сообщается, что пытаясь разведать наши позиции в Херсонской области, враг запускал беспилотник «Орлан-10», который силами расчета переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожен.

За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 человек, 2 самоходные артустановки, гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники.

Австралия расширит санкции против России и предоставит дополнительную военную помощь Украине на 100 миллионов долларов. Об этом премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

В новом пакете военной помощи Австралия предоставит: