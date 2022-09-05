Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство против компании миллиардера Константина Жеваго – его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 90 миллионов гривен.

Об этом сообщили пресс-служба Бюро и Экономическая Правда.

Отмечается, что производство открыто «по деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске». По данным ЭП, речь идет о Константине Жеваго – третьем самом богатом украинце по версии Forbes Украина с состоянием в 2,4 миллиарда долларов.

В июле 2021 года он был объявлен в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований по другому делу – как владельца банка «Финансы и Кредит» его подозревают в организации растраты 113 миллионов долларов банка.

Так, в производстве, которое расследует БЭБ, предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов и фактическом непоступлении в Государственный бюджет средств в размере 94,6 миллиона гривен.

Схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего Жеваго. Миллиардер является владельцем группы Ferrexpo, в который входят три горнообогатительных комбината. Также с Жеваго связывают ООО «Строительная компания « Основа».

«Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками «фиктивности», создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей. В течение 2019-2021 годов в действиях должностных лиц частного акционерного общества предварительно усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов на сумму 94,6 млн грн», – сообщили в БЭБ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.