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Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство против компании миллиардера Константина Жеваго – его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 90 миллионов гривен.
Об этом сообщили пресс-служба Бюро и Экономическая Правда.
Отмечается, что производство открыто «по деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске». По данным ЭП, речь идет о Константине Жеваго – третьем самом богатом украинце по версии Forbes Украина с состоянием в 2,4 миллиарда долларов.
В июле 2021 года он был объявлен в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований по другому делу – как владельца банка «Финансы и Кредит» его подозревают в организации растраты 113 миллионов долларов банка.
Так, в производстве, которое расследует БЭБ, предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов и фактическом непоступлении в Государственный бюджет средств в размере 94,6 миллиона гривен.
Схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего Жеваго. Миллиардер является владельцем группы Ferrexpo, в который входят три горнообогатительных комбината. Также с Жеваго связывают ООО «Строительная компания « Основа».
«Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками «фиктивности», создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей. В течение 2019-2021 годов в действиях должностных лиц частного акционерного общества предварительно усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов на сумму 94,6 млн грн», – сообщили в БЭБ.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
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Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство против компании миллиардера Константина Жеваго – его подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 90 миллионов гривен.
Об этом сообщили пресс-служба Бюро и Экономическая Правда.
Отмечается, что производство открыто «по деятельности компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске». По данным ЭП, речь идет о Константине Жеваго – третьем самом богатом украинце по версии Forbes Украина с состоянием в 2,4 миллиарда долларов.
В июле 2021 года он был объявлен в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований по другому делу – как владельца банка «Финансы и Кредит» его подозревают в организации растраты 113 миллионов долларов банка.
Так, в производстве, которое расследует БЭБ, предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов и фактическом непоступлении в Государственный бюджет средств в размере 94,6 миллиона гривен.
Схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего Жеваго. Миллиардер является владельцем группы Ferrexpo, в который входят три горнообогатительных комбината. Также с Жеваго связывают ООО «Строительная компания « Основа».
«Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками «фиктивности», создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей. В течение 2019-2021 годов в действиях должностных лиц частного акционерного общества предварительно усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов на сумму 94,6 млн грн», – сообщили в БЭБ.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга