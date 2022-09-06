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Среди ракет С-300, которые РФ регулярно использует для ударов по Николаеву и области, немало бракованных.
Об этом на брифинге в Украинском медиацентре рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— Во-первых, с начала полномасштабного вторжения РФ по Украине выпущено более трех с половиной тысяч ракет, согласно обнародованной официальной статистике. Во-вторых, пополнять этот арсенал у них нет возможности, они продолжают его применять. Поэтому мы можем наблюдать, что используют даже те партии оружия, в частности ракетных систем С-300, которые, очевидно, отбракованы, поскольку мы наблюдаем за их «поведением» во время пуска, — отметила она.
Напомним, глава Николаевской ОВА недавно заявил, что качество ракет С-300, которыми россияне регулярно обстреливают Николаев, ухудшилось, и эта тенденция продолжается более двух месяцев.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 сентября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тысяч 436 гражданских объектов.
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Среди ракет С-300, которые РФ регулярно использует для ударов по Николаеву и области, немало бракованных.
Об этом на брифинге в Украинском медиацентре рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— Во-первых, с начала полномасштабного вторжения РФ по Украине выпущено более трех с половиной тысяч ракет, согласно обнародованной официальной статистике. Во-вторых, пополнять этот арсенал у них нет возможности, они продолжают его применять. Поэтому мы можем наблюдать, что используют даже те партии оружия, в частности ракетных систем С-300, которые, очевидно, отбракованы, поскольку мы наблюдаем за их «поведением» во время пуска, — отметила она.
Напомним, глава Николаевской ОВА недавно заявил, что качество ракет С-300, которыми россияне регулярно обстреливают Николаев, ухудшилось, и эта тенденция продолжается более двух месяцев.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 сентября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тысяч 436 гражданских объектов.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга