Среди ракет С-300, которые РФ регулярно использует для ударов по Николаеву и области, немало бракованных.

Об этом на брифинге в Украинском медиацентре рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Во-первых, с начала полномасштабного вторжения РФ по Украине выпущено более трех с половиной тысяч ракет, согласно обнародованной официальной статистике. Во-вторых, пополнять этот арсенал у них нет возможности, они продолжают его применять. Поэтому мы можем наблюдать, что используют даже те партии оружия, в частности ракетных систем С-300, которые, очевидно, отбракованы, поскольку мы наблюдаем за их «поведением» во время пуска, — отметила она.

Напомним, глава Николаевской ОВА недавно заявил, что качество ракет С-300, которыми россияне регулярно обстреливают Николаев, ухудшилось, и эта тенденция продолжается более двух месяцев.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 сентября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тысяч 436 гражданских объектов.