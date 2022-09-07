Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности предателей украинского народа. Каждый факт тщательно отрабатывается, все коллаборанты будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

С 24 февраля 2022 года работники Теруправления ДБР Николаева разоблачили 43 преступления против целостности и национальной безопасности Украины, а именно:

27 уголовных производств по статье государственной измены (ст. 111 УКУ);

15 производств по статье коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УКУ);

2 производства – в отношении пособников государства-агрессора (ст. 111-2 УКУ).

Результатами такой работы стало сообщение о подозрении 16 фигурантам, в отношении 6 предателей и коллаборантов обвинительные акты направлены в суд.

По материалам ДБР суд уже назначил 14 и 15 лет лишения свободы трем бывшим военным, перешедшим на сторону врага еще в 2014 году. В феврале 2022 года эти предатели в составе российской армии пришли в Украину воевать против собственного народа, однако они были захвачены в плен в начале марта.