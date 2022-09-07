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Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности предателей украинского народа. Каждый факт тщательно отрабатывается, все коллаборанты будут привлечены к уголовной ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
С 24 февраля 2022 года работники Теруправления ДБР Николаева разоблачили 43 преступления против целостности и национальной безопасности Украины, а именно:
Результатами такой работы стало сообщение о подозрении 16 фигурантам, в отношении 6 предателей и коллаборантов обвинительные акты направлены в суд.
По материалам ДБР суд уже назначил 14 и 15 лет лишения свободы трем бывшим военным, перешедшим на сторону врага еще в 2014 году. В феврале 2022 года эти предатели в составе российской армии пришли в Украину воевать против собственного народа, однако они были захвачены в плен в начале марта.
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Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности предателей украинского народа. Каждый факт тщательно отрабатывается, все коллаборанты будут привлечены к уголовной ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
С 24 февраля 2022 года работники Теруправления ДБР Николаева разоблачили 43 преступления против целостности и национальной безопасности Украины, а именно:
Результатами такой работы стало сообщение о подозрении 16 фигурантам, в отношении 6 предателей и коллаборантов обвинительные акты направлены в суд.
По материалам ДБР суд уже назначил 14 и 15 лет лишения свободы трем бывшим военным, перешедшим на сторону врага еще в 2014 году. В феврале 2022 года эти предатели в составе российской армии пришли в Украину воевать против собственного народа, однако они были захвачены в плен в начале марта.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга