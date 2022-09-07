Народные депутаты поддержали законопроект №7532, предусматривающий упрощение условий покупки земельных участков для ведения садоводства и личного сельского хозяйства. В частности, он отменяет длительную и недешевую нотариальную проверку покупателей.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

— Продовольственная безопасность украинских семей – приоритет сегодня. В этом деле должны использовать все возможности. В частности, и упрощать условия покупки участков. Те украинцы, которые нуждаются и у них есть возможность, смогут самостоятельно обрабатывать огород, построить помещение для содержания небольшого скота, посадить сад. Это вклад в продовольственную безопасность каждого, — объяснил народный депутат.

По его словам, законопроект предусматривает упрощение процедуры покупки земельных участков до 25 соток для садоводства и до 2 гектаров для ведения сельского хозяйства. Речь идет об отмене длительной и недешевой проверки приобретателей таких участков. Сегодня такая процедура может стоить до 10 тысяч гривен и занимать до 2 недель. Принятый законопроект делает эту процедуру дешевле и проще.

Глава профильного комитета добавил, что принятие законопроекта важно для переселенцев, которые смогут по упрощенной процедуре покупать участки в более безопасных регионах страны, чтобы выращивать продукцию для своих нужд, сеять, выращивать скот, обустроить садовые дома для работы и сезонного проживания.

По словам Александра Гайда, за второе полугодие 2021 года было продано более 31 тыс. участков до 2 га для ведения личного сельского хозяйства.

— Это значит, что спрос есть. А из-за войны войны и перемещения людей он будет расти. Поэтому должны совершенствовать земельные отношения и делать все возможное для поддержки людей, — подытожил председатель комитета.

Напомним, что народный депутат Украины Александр Гайду передал современные инфузионные насосы Николаевскому онкологическому диспансеру. Аппараты уже установлены в реанимационном отделении.