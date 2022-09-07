На Херсонском направлении русские обладают огромным технологическим преимуществом и очень хорошо вооружены.

Об этом рассказывают раненые военные, с которыми пообщались журналисты Washington Post.

Военные говорят, что российские беспилотники «Орлан» выявляют украинские позиции с высоты более километра над головой. Поэтому украинские солдаты не слышат жужжания двигателей аппарата, который следит за их передвижением.

Также Washington Post пишет, что российские танки выезжают из новых бетонных фортификаций, чтобы обстрелять украинских пехотинцев. После этого они снова прячутся под бетонные укрытия, защищающие их от артиллерийских и ракетных ударов с украинской стороны. Контрбатарейные радарные системы автоматически обнаруживают украинские силы, которые обстреливают российские позиции, накрывая их артиллерийским ответным огнем.

Также российские военные используют хакерские инструменты, чтобы воровать беспилотники у украинских операторов, которым остается только наблюдать за бессильным приземлением своих аппаратов за вражеской линией фронта.

Российские средства электронной борьбы – это тоже постоянная угроза. Солдаты рассказали, что после смены включали свои телефоны, чтобы позвонить по телефону родным. Но это приводило к тому, чтобы русская артиллерия сразу начинала их обстреливать.

— Мы включали мобильные телефоны или радио и сразу определяли наше расположение. А потом начинались обстрелы, – рассказал один из бойцов по имени Денис.

Ранее сообщалось, что раненые военные, с которыми пообщались журналисты Washington Post, говорят, что им не хватает артиллерии, чтобы выбить российские войска с позиций, на которых они закрепились. Потери украинских военных пять за одного.

По данным Института изучения войны, украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что по выводам американского Института изучения войны, одной из целей ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области является сохранение жизней бойцов.

Напомним, ВСУ прорвали первую линию обороны в Херсонской области. В частности, боевики так называемой «ДНР» отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, скрылись с поля боя.

После этого военные призвали соблюдать информационную тишину в вопросах наступления ВСУ в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AB заявил, что кроме наступательных действий украинской армии в Херсонской области, оккупантов в скором времени ожидает еще много неприятных сюрпризов.