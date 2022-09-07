Раненые военные, с которыми пообщались журналисты Washington Post, говорят, что им не хватает артиллерии, чтобы выбить российские войска с позиций, на которых они закрепились.

Об этом говорится в материале Washington Post.

Военные отмечают, что враг имеет огромное технологическое превосходство. И он очень хорошо вооружен.

– Они применили против нас все. Кто вообще выдержит такую пятичасовую атаку?, — говорит 33-летний украинский военный по имени Денис, чье подразделение было вынуждено отступить под села под контролем войск России после долгосрочных обстрелов кластерными и фосфорными бомбами.

Денис и еще восемь украинских солдат из семи разных подразделений описали журналистам контрнаступление в Херсонской области. Washington Post пишет, что рассказы солдат свидетельствуют, что предстоит долгое сражение и еще больше жертв.

— Мы теряем пять наших людей за каждого из них, — сказал 30-летний командир взвода Игорь. Он повредил спину, когда танк, в котором он ехал, взлетел в кювет.

По данным Института изучения войны, в странские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что по выводам американского Института изучения войны, одной из целей ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области является сохранение жизней бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AB заявил, что кроме наступательных действий украинской армии в Херсонской области, оккупантов в скором времени ожидает еще много неприятных сюрпризов.