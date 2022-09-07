Выбить российских оккупантов и самим закрепиться на правом берегу Днепра — это ближайшая цель Сил обороны Украины в Херсонской области.

Об этом заявил полковник, защищающий Юг, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ .

— Ближайшая задача – выбить врага с правобережья Херсона и закрепиться там самим. Как минимум это обезопасит наш Юг: остановится продвижение россиян на Одессу и Николаев, уменьшатся обстрелы последнего. Но даже продвижение ВСУ на 10-15 км вперед позволит нам поражать враждебные цели не только дальнобойной артиллерией типа HIMARS, но и другим артвооружением с меньшей дальностью, но которого у нас гораздо больше, – пояснил парламентарий.

Также Роман Костенко подчеркнул, что к контрнаступлению тщательно готовились и идет по плану.

— У нас были локальные наступательные действия, благодаря которым мы захватили плацдармы на левом берегу реки Ингулец. Удерживали и постепенно расширялись с помощью разных подразделений. Это явилось основанием для дальнейшего вклинения в позиции противника. Населённые пункты там уже трудно назвать населенными пунктами, противник стер их с лица земли. Наши солдаты – герои, которые держали эти руины. Противник понимал, чем грозит этот плацдарм и постоянно пытался выбить их оттуда. Есть еще перспективы для дальнейших действий, а россияне действительно очень напуганы происходящим, – подытожил он.

Напомним, полковник Роман Костенко, который сейчас защищает Юг, объяснил, почему местные жители не сообщают об уволенных населенных пунктах в Херсонской области.