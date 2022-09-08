Если в Украине отменят налог на доходы физических лиц для военных в следующем году, то в Николаеве не смогут обеспечить даже базовые нужды города.

Об этом сказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время сессии 8 сентября, пишут «НикВести».

Как сообщалось, Минфин направил облгосадминистрациям письмо, в котором сообщил, что спланировал доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц по заработным платам военных. Это означает, что местные бюджеты, включая Николаев и область, могут остаться без значительной части своих доходов.

Александр Сенкевич отметил, что глава областной военной администрации Виталий Ким обратится в Минфин, чтобы сделать для Николаева исключение в случае введения такой инициативы.

— Это значит, что фактически в Николаеве, городе, где сейчас не работает никаких крупных предприятий, будет двойной ноль. До войны Николаев был одним из самых милитаризованных городов Украины. И фактически военнослужащие, как работники других сфер, платили НДФЛ. В настоящее время мы проработали этот вопрос с Ассоциацией городов Украины (АГУ), глава военной администрации также обратился по поводу исключения Николаева как города, находящегося в зоне активных боевых действий. Мы сейчас работаем над этим вопросом, — сказал он.

Мэр добавил, что если Николаев останется без НДФЛ военных в следующем году, из города нужно будет всем выезжать, ведь коммунальная и социальная сфера просто не будут работать.

— Потому что это фактически вопрос выживания. Когда мы общались с Министерством финансов, я выступил и сказал, что если такое решение будет принято, то в принципе из Николаева можно уезжать и написать записку: «Последний, выключи свет в городе». У нас не будет возможности ни обеспечить какие-либо социальные гарантии, ни элементарно дать компенсацию за разницу тарифов «Николаевоблэнерго», ТЭЦ, ни обеспечить водой, потому что сегодня кассовый разрыв водоканала в условиях неуплаты выехавших и не пользующихся водой людей около 40 миллионов в месяц вместе с налогами. Кроме того, соленая вода в трубах постоянно их рвет, Николаев весь течет. У нас рекордное количество порывов. Оно увеличилась в 15 раз. В 20 раз увеличилось количество порывов внутридомовых сетей, которыми занимаются управляющие компании и ОСМД, — добавил городской голова.

Напомним, нардеп Александр Пасичный, представляющий Николаевскую область в Раде и работающий в бюджетном комитете, пообещал разобраться с инициативой Минфина отменить налог на доходы физических лиц для военных, из-за чего бюджет Николаева и региона может потерять миллиардные поступления.

Также напомним, что 15 августа министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине уже планируется проект закона о госбюджете на 2023 год и он будет чрезвычайно жестким.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что бюджет Николаевской области наполняется в основном за счет налогов от военных, потому что бизнес практически не работает.

Напомним, еще в апреле мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с бизнесом в Николаеве плохо и он уходит в другие регионы.

Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.