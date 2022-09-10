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Чарльз III будет официально провозглашен королем на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце в субботу утром.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает BBC.
Флаги, приспущенные в знак траура по покойной королеве, поднимутся на полную мачту после Совета престолонаследия, который впервые будет транслировать телевидение.
На Совете, который начнется в 10:00, король сделает личное заявление о смерти королевы и даст клятву сохранить церковь Шотландии — ведь в Шотландии существует разделение власти между церковью и государством.
Среди присутствующих будет Камилла, жена Чарльза, теперь имеющая титул королевы-консорта, и сын короля Уильям, новый принц Уэльский.
Первое публичное провозглашение короля должно состояться с балкона Friar Court дворца Сент-Джеймс в Лондоне в 11:00, этот момент обычно сопровождается многовековой феерией, когда трубачи играют фанфары и стреляют салютом в Гайд-парке и в Лондонском Тауэре.
Волна последующих провозглашений пройдет по всей Британии до воскресенья. После провозглашения флаги снова будут приспущены в знак траура.
73-летний Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью признания его суверенитета.
Напомним, 8 сентября стало известно , что королева Елизаветы II скончалась в кругу собственной семьи в возрасте 96 лет.
Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.
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Чарльз III будет официально провозглашен королем на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце в субботу утром.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает BBC.
Флаги, приспущенные в знак траура по покойной королеве, поднимутся на полную мачту после Совета престолонаследия, который впервые будет транслировать телевидение.
На Совете, который начнется в 10:00, король сделает личное заявление о смерти королевы и даст клятву сохранить церковь Шотландии — ведь в Шотландии существует разделение власти между церковью и государством.
Среди присутствующих будет Камилла, жена Чарльза, теперь имеющая титул королевы-консорта, и сын короля Уильям, новый принц Уэльский.
Первое публичное провозглашение короля должно состояться с балкона Friar Court дворца Сент-Джеймс в Лондоне в 11:00, этот момент обычно сопровождается многовековой феерией, когда трубачи играют фанфары и стреляют салютом в Гайд-парке и в Лондонском Тауэре.
Волна последующих провозглашений пройдет по всей Британии до воскресенья. После провозглашения флаги снова будут приспущены в знак траура.
73-летний Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью признания его суверенитета.
Напомним, 8 сентября стало известно , что королева Елизаветы II скончалась в кругу собственной семьи в возрасте 96 лет.
Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.