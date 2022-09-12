Королева Дании Маргрете II, которая после смерти королевы Елизаветы II осталась единственной королевой в Европе, правящей страной, отметила свой юбилей серией сдержанных торжеств в знак уважения к своей троюродной сестре.

Об этом пишет "Европейская правда».

82-летняя Маргрете II теперь также является монархом, дольше всего правящим в Европе. Сначала она должна была отметить 50-летие своего восхождения на датский престол в январе, но из-за пандемии торжеств было значительно сокращено.

Ожидалось, что полномасштабное торжество пройдет по всей стране в эти выходные, но затем их сократили после смерти королевы Елизаветы в четверг.

Во дворце заявили, что решение было принято «по собственной просьбе королевы». Поездку в карете по улицам Копенгагена, а также выход на балкон дворца отменили.

Маргрете была коронована в возрасте 31 года 14 января 1972 года. К моменту ее вступления на престол только 45% датчан поддерживали королевскую семью, не соглашаясь с местом, которое она занимала в современной демократии. Сегодня она оказывает поддержку более 80% населения.

Ее сын, 54-летний наследник принц Фредерик, должен стать ее преемником.

Напомним, 8 сентября стало известно, что королева Елизаветы II скончалась в кругу собственной семьи в возрасте 96 лет.

Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.

Вторым по продолжительности пребывания в должности монархом является король Швеции Карл XVI Густав, находящийся на престоле 49 лет.