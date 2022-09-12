12 вересня триває 201-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

За даними Генерального щштабу, на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.

Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

Авіація ЗСУ протягом 11 вересня на півдні завдала три удари. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань, які були пов’язані зі знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби і двох складів боєприпасів.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там підтвердили, що за день на південному фронті російсько-окупаційні війська втратили:

40 солдатів;

4 танки;

4 одиниці броньованої техніки;

3 самохідних гаубиці «Мста-С»;

склад боєприпасів в Каховці.

У Чорному морі чатують чотири російські надводні ракетоносії, які оснащені 36 ракетами типу «Калібр», а також 4 великі десантні кораблі.

В ОК кажуть, що росіяни ведуть повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій українських підрозділів і намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. Окупанти маневрують військами, імітуючи прибуття резервів.

Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня російсько-окупаційні війська здійснили 19 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення.