Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло «намного лучше, чем ожидалось». Однако праздновать победу рано.

В интервью Financial Times он предупредил, что Россия может попытаться пойти в контратаку, поэтому нужно готовиться к обороне.

Министр сравнил «украинский блицкриг» со «снежным шаром, который катится вниз по склону». По его словам, это стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

Алексей Резников отметил, что украинские войска устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что «украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам нужно это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить».

Также он сказал, что контрнаступление на юге Украины продвигается медленнее.

Напомним, после удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские кафиры понесли значительные потери в живой силе .