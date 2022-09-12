Служба безопасности Украины продемонстрировала трофейное российское оружие из уволенного Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Контрнаступление в Харьковской области продолжается, по многочисленным сообщениям военных, враг убегает, оставляя после себя целые арсеналы боеприпасов. Защитники Украины обещают больше хороших новостей.

— Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья. А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать и обязательно используем по назначению против врага, говорят в СБУ.