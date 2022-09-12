Герцог Сассекский, принц Гарри опубликовал заявление, в котором почтил память королевы Елизаветы. Он поблагодарил бабушку за свои счастливые детские воспоминания и хорошее отношение к его жене.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте благотворительного фонда принца Гарри и Меган Маркл Archwell.

В ней он трогательно обратился к бабушке, а также поздравил своего отца, ставшего новым королем Великобритании Чарльзом III.

– Прославляя жизнь моей бабушки, Ее Величества Королевы, и оплакивая ее потерю, мы все вспоминаем о том, что она была указателем для многих в своей преданности служению и долгу. Ею восхищались и уважали по всему миру. Ее непоколебимая грация и достоинство оставались верными на протяжении всей ее жизни, а теперь и ее наследием. Повторим слова, которые она произнесла после смерти своего мужа, принца Филиппа, слова, которые могут утешить всех нас сейчас: «Жизнь, конечно, состоит из последних расставаний, а также первых встреч». Бабушка, хотя это последнее расставание приносит нам большую печаль, я навсегда благодарен за все наши первые встречи — от моих ранних детских воспоминаний с вами до первой встречи с вами как моим главнокомандующим до первого момента, когда вы встретили любимую жену и обняли любимых правниц. Я дорожу этими моментами, проведенными с вами, и многими другими особыми моментами между ними. Вас уж очень не хватает не только нам, но и всему миру. И что касается первых встреч, то теперь мы чествуем моего отца в его новой роли короля Чарльза III. Спасибо за вашу преданность служению. Спасибо за ваш важный совет. Спасибо за вашу заразительную улыбку. Мы тоже улыбаемся, зная, что вы с дедушкой теперь воссоединились, и оба вместе в мире, – написал принц Гарри.

Напомним, 8 сентября стало известно, что королева Елизаветы II скончалась в кругу собственной семьи в возрасте 96 лет. Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз.