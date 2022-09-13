В эстонском порту Палдиски в понедельник разгрузились танки Leopard 2A7 и другая техника новой ротации датского контингента боевой группы НАТО в Эстонии.
Об этом сообщает ERR .
Новый контингент вооруженных сил Дании в Эстонии оснащен танками Leopard 2A7, прибывшими в балтийскую страну впервые. Также в соединении есть служба тыла и подразделение логистики.
Датский контингент расквартируют в городе Тапа на севере Эстонии. Он должен нести службу в составе боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны.
Ожидается, что в скором времени в Эстонию прибудут новые подразделения вооруженных сил Франции и Великобритании.
Leopard 2A7 – последняя модификация танков семейства Leopard производства концерна Krauss-Maffei. Танк оснащен 120-мм гладкоствольным орудием повышенной мощности, а также обновленной цифровой системой управления огнем.
Напомним, военная помощь Эстонии Украине достигла четверти миллиарда евро.
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В эстонском порту Палдиски в понедельник разгрузились танки Leopard 2A7 и другая техника новой ротации датского контингента боевой группы НАТО в Эстонии.
Об этом сообщает ERR .
Новый контингент вооруженных сил Дании в Эстонии оснащен танками Leopard 2A7, прибывшими в балтийскую страну впервые. Также в соединении есть служба тыла и подразделение логистики.
Датский контингент расквартируют в городе Тапа на севере Эстонии. Он должен нести службу в составе боевой группы НАТО при 1-й пехотной бригаде Сил обороны.
Ожидается, что в скором времени в Эстонию прибудут новые подразделения вооруженных сил Франции и Великобритании.
Leopard 2A7 – последняя модификация танков семейства Leopard производства концерна Krauss-Maffei. Танк оснащен 120-мм гладкоствольным орудием повышенной мощности, а также обновленной цифровой системой управления огнем.
Напомним, военная помощь Эстонии Украине достигла четверти миллиарда евро.