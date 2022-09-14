Колонны военной техники захватчиков зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо – стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов», – написал городской голова Мелитополя.

По его словам, чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные России взламывают гаражи и похищают машины гражданских.

Иван Федоров посоветовал владельцам авто заранее обезопасить свой транспорт, чтобы на нем «не эвакуировались» из города захватчики.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты, которые находятся в Херсонской области, готовят себе пути побега.

Также он поделился информацией, что из временно захваченной Снегиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.