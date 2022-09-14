В Херсонской области полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупационными войсками. За минувшие сутки полиция открыла 27 уголовных производств по преступлениям российской армии и их приспешников на территории Херсонской области.
Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в Херсоне разоблачены два коллаборанта, которые добровольно согласились сотрудничать с врагом и заняли «должности» в оккупационных органах власти. В настоящее время один из них является «заместителем начальника Департамента молодежной политики и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области», другая изменница возглавляет «управление физической культуры и спортивных мероприятий Херсонской области». Оба коллаборанта агитируют жителей города поддерживать оккупантов и оправдывают вооруженную агрессию РФ.
– На сторону врага перешел и частный херсонский нотариус. Он не только открыто поддерживает вторжение РФ на территорию Украины, но и активно агитирует коллег-нотариусов на оккупированной территории к сотрудничеству со страной-агрессором, призывает получать паспорта Российской Федерации и проходить переподготовку нотариусов в соответствии с законодательством РФ, отмечают правоохранители.
В Херсоне представители оккупационных властей и силовых структур РФ сломали входные двери и захватили помещение областной библиотеки для детей. Весь библиотечный фонд, мебель, компьютерная и офисная техника перешли под контроль оккупантов.
— В городе Новая Каховка представители оккупационных властей РФ при силовой поддержке вооруженных военнослужащих страны-агрессора захватили здание, мастерские и боксы линейного участка энергетической компании. Военные похитили материальные ценности стоимостью более полумиллиона гривен. В областном центре на улице Лавренева военные РФ захватили административное помещение банка с материальными активами стоимостью более полутора миллионов гривен, – говорится в сообщении.
Этой ночью враг гнал по Херсонщине. Россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Высокопольского территориального общества Бериславского района. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения – ранены в результате обстрелов. В населенных пунктах повреждены здания, хозяйственные постройки, автомобили и дороги.
Полиция фиксирует последствия обстрелов, собирает информацию о пострадавших и поврежденном имуществе. По собранным материалам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Херсоне массово пишут рапорты об отставке назначенные российскими захватчиками сотрудники полиции.
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В Херсонской области полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупационными войсками. За минувшие сутки полиция открыла 27 уголовных производств по преступлениям российской армии и их приспешников на территории Херсонской области.
Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в Херсоне разоблачены два коллаборанта, которые добровольно согласились сотрудничать с врагом и заняли «должности» в оккупационных органах власти. В настоящее время один из них является «заместителем начальника Департамента молодежной политики и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области», другая изменница возглавляет «управление физической культуры и спортивных мероприятий Херсонской области». Оба коллаборанта агитируют жителей города поддерживать оккупантов и оправдывают вооруженную агрессию РФ.
– На сторону врага перешел и частный херсонский нотариус. Он не только открыто поддерживает вторжение РФ на территорию Украины, но и активно агитирует коллег-нотариусов на оккупированной территории к сотрудничеству со страной-агрессором, призывает получать паспорта Российской Федерации и проходить переподготовку нотариусов в соответствии с законодательством РФ, отмечают правоохранители.
В Херсоне представители оккупационных властей и силовых структур РФ сломали входные двери и захватили помещение областной библиотеки для детей. Весь библиотечный фонд, мебель, компьютерная и офисная техника перешли под контроль оккупантов.
— В городе Новая Каховка представители оккупационных властей РФ при силовой поддержке вооруженных военнослужащих страны-агрессора захватили здание, мастерские и боксы линейного участка энергетической компании. Военные похитили материальные ценности стоимостью более полумиллиона гривен. В областном центре на улице Лавренева военные РФ захватили административное помещение банка с материальными активами стоимостью более полутора миллионов гривен, – говорится в сообщении.
Этой ночью враг гнал по Херсонщине. Россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Высокопольского территориального общества Бериславского района. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения – ранены в результате обстрелов. В населенных пунктах повреждены здания, хозяйственные постройки, автомобили и дороги.
Полиция фиксирует последствия обстрелов, собирает информацию о пострадавших и поврежденном имуществе. По собранным материалам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Херсоне массово пишут рапорты об отставке назначенные российскими захватчиками сотрудники полиции.