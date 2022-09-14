Украинские военные взяли под полный огневой контроль всю территорию Херсона. Тем временем россияне в Херсоне начали сворачивать подготовку к «референдуму».

Об этом на брифинге сообщила представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

— Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах, — заявила она.

По ее словам, в Херсонской области нет такой информационной открытости из-за местности. Там очень много степей, рек и каналов, поэтому обнародование любой информации может повредить украинским военным. К тому же многие территории россияне заминировали.

- Мы не можем объявлять все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян - это очень их деморализует, - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она также рассказала, что прорыв украинских войск на востоке очень сильно снизил моральный дух оккупантов. Они не видят для себя перспектив дальнейшего участия в войне и хотят либо вернуться домой, либо сдаться в плен. Также россияне начали сворачивать подготовку к «референдуму».

— «Кардиограмма» их пульса и сил к этому референдуму достаточно такая, непонятная даже — пациент жив или мертв. Потому что они то полностью закрывают эту тему, то открывают ее в угоду своему кремлевскому руководству. Мы отслеживаем, что их работа по этому направлению свернута, сложена в коробки и эвакуируется на левый берег, — пояснила Наталья Гуменюк.

Напомним, в районе Давыдова Брода в Херсонской области зенитно-ракетные подразделения ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов.