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В Украине в течение полномасштабного вторжения России известно о гибели 383 детей, еще по меньшей мере 750 детей получили ранения. Однако и эти данные все еще не окончательны.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным правоохранителей, 13 сентября в результате обстрела врагом Харьковской области ранен 14-летний мальчик.
Больше детей пострадали в Донецкой (393), Харьковской (210), Киевской (116), Николаевской (72), Черниговской (68), Луганской (61), Херсонской (55) и Запорожской (46) областях.
Из-за бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ повреждено 2 480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно по единому доказательному хабу и по телефонам: +38 (096) 100-44-38, +38 (068) 323-58-56.
Напомним, что на 204-й день полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла убитыми 53 850 человек , из них 200 - за последние сутки.
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В Украине в течение полномасштабного вторжения России известно о гибели 383 детей, еще по меньшей мере 750 детей получили ранения. Однако и эти данные все еще не окончательны.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным правоохранителей, 13 сентября в результате обстрела врагом Харьковской области ранен 14-летний мальчик.
Больше детей пострадали в Донецкой (393), Харьковской (210), Киевской (116), Николаевской (72), Черниговской (68), Луганской (61), Херсонской (55) и Запорожской (46) областях.
Из-за бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ повреждено 2 480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно по единому доказательному хабу и по телефонам: +38 (096) 100-44-38, +38 (068) 323-58-56.
Напомним, что на 204-й день полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла убитыми 53 850 человек , из них 200 - за последние сутки.