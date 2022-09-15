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На 204-й день полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла убитыми 53 850 человек, из них 200 - за последние сутки.
Примерные потери россиян в войне с Украиной обнародовали в Генеральном штабе ВСУ.
Также оккупанты потеряли 60 единиц техники.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.
Напомним, украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик .
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На 204-й день полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла убитыми 53 850 человек, из них 200 - за последние сутки.
Примерные потери россиян в войне с Украиной обнародовали в Генеральном штабе ВСУ.
Также оккупанты потеряли 60 единиц техники.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.
Напомним, украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик .