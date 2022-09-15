На 204-й день полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла убитыми 53 850 человек, из них 200 - за последние сутки.

Примерные потери россиян в войне с Украиной обнародовали в Генеральном штабе ВСУ.

Также оккупанты потеряли 60 единиц техники.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.

Напомним, украинские военные на южном фронте продолжают улучшать тактическое положение, а также уничтожать оккупантов и их технику. В частности, за 14 сентября уничтожили еще один сверхзвуковой российский бомбардировщик .