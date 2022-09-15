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Власти Белгородской области РФ ввели дистанционный режим обучения в приграничных школах с Украиной районов.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ограничения применили и в детсадах, где будут работать только очередные группы.
Речь идет о территории двух районов Белгородской области – 15-километровой зоне вдоль границы в Валуйском городском округе и 10-километровой – в Шебекинском, за исключением самого города Шебекино.
Решение приняли на фоне учащения обстрелов приграничных районов, в которых власти российские власти обвиняют Украину. Киев не заявлял о своей причастности к этому.
В другом приграничном с Украиной российском регионе – Брянской области – 15 школ также перевели на дистанционное обучение с началом учебного года.
Ранее в приграничных с Украиной районах РФ после начала полномасштабного российского вторжения был введен «желтый» уровень террористической опасности.
Напомним, украинские военные неоднократно заявляли, что именно из Белгородской области Россия запускает ракеты по украинским городам и селам.
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Власти Белгородской области РФ ввели дистанционный режим обучения в приграничных школах с Украиной районов.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ограничения применили и в детсадах, где будут работать только очередные группы.
Речь идет о территории двух районов Белгородской области – 15-километровой зоне вдоль границы в Валуйском городском округе и 10-километровой – в Шебекинском, за исключением самого города Шебекино.
Решение приняли на фоне учащения обстрелов приграничных районов, в которых власти российские власти обвиняют Украину. Киев не заявлял о своей причастности к этому.
В другом приграничном с Украиной российском регионе – Брянской области – 15 школ также перевели на дистанционное обучение с началом учебного года.
Ранее в приграничных с Украиной районах РФ после начала полномасштабного российского вторжения был введен «желтый» уровень террористической опасности.
Напомним, украинские военные неоднократно заявляли, что именно из Белгородской области Россия запускает ракеты по украинским городам и селам.