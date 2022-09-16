Неправительственная организация Conflict Observatory, финансируемая Госдепом США, сообщила, что россияне уничтожили или захватили до 15% украинских зернохранилищ.

В Госдепе отметили , что по состоянию на июль 2022 года российские оккупанты контролировали примерно 6,24 миллиона тонн украинских хранилищ урожая.

Также на территории, контролируемой Украиной, были повреждены хранилища вместимостью 2,25 миллиона тонн. Это равняется примерно 5% довоенного уровня урожая.

В Госдепе отметили, что уничтожение зернохранилищ является военным преступлением и нарушением Дополнительного протокола к Женевским конвенциям.

Отмечается, что именно Россия виновата в мировом продовольственном кризисе. В Госдепе сообщили, что зерновое соглашение не поможет, если армия РФ продолжит уничтожать инфраструктуру.

Напомним, неправительственная организация Conflict Observatory, действующая при поддержке правительства США, установила на основе сбора информации и спутниковых снимков, что с начала российского вторжения Украина потеряла каждое шестое зернохранилище .