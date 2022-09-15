Неправительственная организация Conflict Observatory, действующая при поддержке правительства США, установила на основе сбора информации и спутниковых снимков, что с начала российского вторжения Украина потеряла каждое шестое зернохранилище.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации по результатам последнего исследования.

«Приблизительно каждое шестое украинское хранилище зерновых (или 15,73% от общего количества) – силосы, элеваторы, бункеры для зерна и склады для хранения зерна и семян, таких как пшеница, ячмень и подсолнечник, были уничтожены, повреждены россией и подчиненными ей силами или попали под их контроль с начала вторжения 24 февраля»,- отмечается в итогах исследования.

Кроме того, другие повреждения получили гораздо больше объектов. В общей сложности были изучены спутниковые снимки 344 объектов в Украине, и примерно 75 из них имеют видимые повреждения.

По международному праву умышленное и неизбирательное уничтожение инфраструктуры, где хранятся урожаи, могут считаться военным преступлением, а также преступлением против человечности, напомнили в организации.

В связи с выходом независимого отчета Государственный департамент США, поддерживающий деятельность Conflict Observatory, выступил в четверг с призывом продолжить изучение ситуации в этой сфере с помощью доступных механизмов.

«Соединенные Штаты продолжат твердую поддержку Украины, которая защищает свою свободу ради собственного народа и людей во всем мире, возлагаемых на урожай украинских сельскохозяйственных угодий. Наша поддержка Украины остается непреклонной», — подчеркнули в американском ведомстве.

Напомним, США объявили о ряде новых санкций, в том числе против пяти человек за «поддержку или содействие хищению украинского зерна» Россией.