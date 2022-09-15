В четверг США объявили о ряде новых санкций, в том числе против пяти человек за «поддержку или содействие хищению украинского зерна» Россией.

Об этом решении сообщает CNN.

— Сегодняшние действия включают определение 22 российских доверенных лиц, в том числе пятерых, контролировавших конфискацию или кражу сотен тысяч тонн украинского зерна, обостряющего продовольственную безопасность во всем мире, — сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

В черный список попали назначенный россиянами председателем Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, коллаборант Андрей Сигута (назначенный РФ главой военно-гражданской администрации Мелитопольского округа), коллаборант Антон Кольцов (фейковый глава военно-гражданского правительства в Запорожской области), а также поставленный оккупантами «главой Старобельского района так называемой Луганской народной республики» Валерий Пахниц.

Под санкциями оказался и псевдомер оккупированного Бердянска Александр Сауленко за «хищение сотен тысяч тонн украинского зерна через порт».

Напомним, Россия назвала кражу зерна из Херсонской области советским термином «экспроприация излишков».

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