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Государство-террорист применило против Украины уже более 3800 ракет разного типа. И любая ракета приближает Россию к большей интернациональной изоляции.
Об этом во время традиционного видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
— Государство-террорист применило против нас уже более 3800 разных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели. Покорения Украины не будет. И каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и еще более четкому историческому осуждению, – заявил Президент.
Глава государства поблагодарил всех представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, коммунальным службам, строителям, работникам полиции, военным, представителям местной власти, представителям бизнеса – каждому, кто привлечен к ликвидации последствий российского ракетного террора в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Николаеве, Донецкой области. и в других городах и общинах.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.
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Государство-террорист применило против Украины уже более 3800 ракет разного типа. И любая ракета приближает Россию к большей интернациональной изоляции.
Об этом во время традиционного видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
— Государство-террорист применило против нас уже более 3800 разных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели. Покорения Украины не будет. И каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и еще более четкому историческому осуждению, – заявил Президент.
Глава государства поблагодарил всех представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, коммунальным службам, строителям, работникам полиции, военным, представителям местной власти, представителям бизнеса – каждому, кто привлечен к ликвидации последствий российского ракетного террора в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Николаеве, Донецкой области. и в других городах и общинах.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.