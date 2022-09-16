Государство-террорист применило против Украины уже более 3800 ракет разного типа. И любая ракета приближает Россию к большей интернациональной изоляции.

Об этом во время традиционного видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

— Государство-террорист применило против нас уже более 3800 разных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели. Покорения Украины не будет. И каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и еще более четкому историческому осуждению, – заявил Президент.

Глава государства поблагодарил всех представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, коммунальным службам, строителям, работникам полиции, военным, представителям местной власти, представителям бизнеса – каждому, кто привлечен к ликвидации последствий российского ракетного террора в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Николаеве, Донецкой области. и в других городах и общинах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.