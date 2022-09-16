В Южноукраинской громаде Николаевщины 16 сентября проводятся противодиверсионные и фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщили на сайте городского совета.

В громаде возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверки документов.

Противодиверсионную проверку в Южноукраинске будут осуществлять специалисты Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией.

— Просим жителей территориальной громады иметь при себе документы, удостоверяющие личность и не препятствовать работе правоохранительных органов, — сообщает городской совет.

Напомним, 12 августа прокуратура Николаевской области объявила о подозрении жителю Березнеговатской громады за прославление оккупантов и оправдание агрессии России против Украины. В случае доказательства вины ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

5 августа полиция Николаевской области задержала 48-летнюю женщину и 22-летнего мужчину из Николаева, которые публично призвали поддержать агрессию РФ и оправдывали войну.

4 августа 33-летний житель Николаева был задержан и подозревается в корректировке ракетных ударов войск РФ по областному центру.

2 августа сотрудники Управления СБУ в Николаевской области получили жителя микрорайона Матвеевка, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты в Николаеве.

30 июля прокуратура Николаевской области сообщила о задержании 25-летнего николаевца, который передавал россиянам данные о расположении военных ВСУ.

Также сообщалось, что жительница Снигиревки Елизавета Борсук переехала во временно оккупированный Херсон, где окрашивает украинскую государственную символику цветами российского флага для пропагандистских роликов, оправдывающих военное вторжение России в Украину.