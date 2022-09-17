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Советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк призвал страны Европы предоставить Украине «современные и эффективные» системы ПРО, чтобы обезопасить Николаев и другие украинские города.
По этой теме он написал пост для Twitter.
Послание советника ОП появился после заявлений Путина, что Россия готова бить по жизненно важным объекты инфраструктуры Украины.
— У западных стран много современных и эффективных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Но над Парижем, Римом или Берлином ракеты не летают. Они летают над украинскими городами. Возможно, пора защитить гражданское население и критическую инфраструктуру? Или будем ждать масштабную техногенную катастрофу?, — поинтересовался Михаил Подоляк.
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Советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк призвал страны Европы предоставить Украине «современные и эффективные» системы ПРО, чтобы обезопасить Николаев и другие украинские города.
По этой теме он написал пост для Twitter.
Послание советника ОП появился после заявлений Путина, что Россия готова бить по жизненно важным объекты инфраструктуры Украины.
— У западных стран много современных и эффективных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Но над Парижем, Римом или Берлином ракеты не летают. Они летают над украинскими городами. Возможно, пора защитить гражданское население и критическую инфраструктуру? Или будем ждать масштабную техногенную катастрофу?, — поинтересовался Михаил Подоляк.
Ранее Пентагон проинформировал, что Украина получит в распоряжение системы ПВО NASAMS до конца осени.