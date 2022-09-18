На Южном фронте украинские защитники выполнили более сотни огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Таким образом, украинские воины уничтожили 19 оккупантов, вражескую самоходную гаубицу «Мста-С», пять танков и три единицы другой бронированной техники. В районе Благодатного уничтожен полевой состав вражеских боеприпасов.

Тако сообщается, что в оккупированных населенных пунктах ужесточают проверки, но теперь уже ищут не только «укронацистов», но и своих, сбежавших с поля боя и, переодетых в гражданское, выискивают способы эвакуироваться.

Напомним, Вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.