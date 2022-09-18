Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов согнал школьников в актовый зал, чтобы поучить их российской пропаганде.

Херсонский предатель начал рассказывать детям о «неонацистах» и «американских миссионерах» в Голой Пристани.

— Вам говорят, будьте людьми, а не превращайтесь в скотов, где вам потом расскажут, кто вы: мальчики или девушки. Сегодня рискуя своей жизнью каждый день на передовой я веду информационную войну с неонацистами, которые продолжают навязывать нам свою историю, продолжили восхвалять вчерашних предателей, нацистов. Вы слышали об Адольфе Гитлере? Срезали волосы и делали с них канаты, а из человеческого жира делали мыло. А некоторые деятели, являвшиеся женщинами комендантов таких лагерей, из детской кожи в основном делали себе светильники. Мы сделаем все, чтобы вы не хоронили своих друзей, которые в любой момент могут погибнуть от рук нацистов и палачей. Дети вашего возраста сражались в партизанских отрядах, взрывали себя в борьбе с фашизмом. Когда-то в школе в Голой Пристани я видел американских миссионеров, которые учили 13-летних детей использовать презервативы. Где из мальчиков делают девочек, а из девушек делают парней, – рассказал Кирилл Стремоусов.