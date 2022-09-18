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Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов согнал школьников в актовый зал, чтобы поучить их российской пропаганде.
Херсонский предатель начал рассказывать детям о «неонацистах» и «американских миссионерах» в Голой Пристани.
— Вам говорят, будьте людьми, а не превращайтесь в скотов, где вам потом расскажут, кто вы: мальчики или девушки. Сегодня рискуя своей жизнью каждый день на передовой я веду информационную войну с неонацистами, которые продолжают навязывать нам свою историю, продолжили восхвалять вчерашних предателей, нацистов. Вы слышали об Адольфе Гитлере? Срезали волосы и делали с них канаты, а из человеческого жира делали мыло. А некоторые деятели, являвшиеся женщинами комендантов таких лагерей, из детской кожи в основном делали себе светильники. Мы сделаем все, чтобы вы не хоронили своих друзей, которые в любой момент могут погибнуть от рук нацистов и палачей. Дети вашего возраста сражались в партизанских отрядах, взрывали себя в борьбе с фашизмом. Когда-то в школе в Голой Пристани я видел американских миссионеров, которые учили 13-летних детей использовать презервативы. Где из мальчиков делают девочек, а из девушек делают парней, – рассказал Кирилл Стремоусов.
Во время красноречивой речи херсонского коллаборанта большинство детей прятали лицо, прикрывая его рукой или опуская голову вниз.
Ранее сообщалось, что так называемый «заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов бежал в Россию и рассказывает херсонцам о том, что в регионе все хорошо.
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Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов согнал школьников в актовый зал, чтобы поучить их российской пропаганде.
Херсонский предатель начал рассказывать детям о «неонацистах» и «американских миссионерах» в Голой Пристани.
— Вам говорят, будьте людьми, а не превращайтесь в скотов, где вам потом расскажут, кто вы: мальчики или девушки. Сегодня рискуя своей жизнью каждый день на передовой я веду информационную войну с неонацистами, которые продолжают навязывать нам свою историю, продолжили восхвалять вчерашних предателей, нацистов. Вы слышали об Адольфе Гитлере? Срезали волосы и делали с них канаты, а из человеческого жира делали мыло. А некоторые деятели, являвшиеся женщинами комендантов таких лагерей, из детской кожи в основном делали себе светильники. Мы сделаем все, чтобы вы не хоронили своих друзей, которые в любой момент могут погибнуть от рук нацистов и палачей. Дети вашего возраста сражались в партизанских отрядах, взрывали себя в борьбе с фашизмом. Когда-то в школе в Голой Пристани я видел американских миссионеров, которые учили 13-летних детей использовать презервативы. Где из мальчиков делают девочек, а из девушек делают парней, – рассказал Кирилл Стремоусов.
Во время красноречивой речи херсонского коллаборанта большинство детей прятали лицо, прикрывая его рукой или опуская голову вниз.
Ранее сообщалось, что так называемый «заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов бежал в Россию и рассказывает херсонцам о том, что в регионе все хорошо.