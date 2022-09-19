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Из Одессы передали Николаеву японские мобильные станции для очистки воды.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
33 таких станции на случай чрезвычайных ситуаций и в связи с угрозой загрязнения воды передали Одессе из японского города-побратима Йокогама и попросили поделиться с Николаевом. Этих установок хватит для использования 100 000 человек.
Напомним, что в материале НикВесты «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды» рассказывается как живет Николаев все это время, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше.
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Из Одессы передали Николаеву японские мобильные станции для очистки воды.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
33 таких станции на случай чрезвычайных ситуаций и в связи с угрозой загрязнения воды передали Одессе из японского города-побратима Йокогама и попросили поделиться с Николаевом. Этих установок хватит для использования 100 000 человек.
Напомним, что в материале НикВесты «Николаев. Город, держащий оборону юга, страдает от жажды» рассказывается как живет Николаев все это время, чем грозит горожанам употребление «технической» воды и что ждет жителей города дальше.