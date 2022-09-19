Сегодня, 19 сентября, в Лондоне проходит церемония государственных похорон Елизаветы II.

Трансляцию ведет канал «Эспрессо ТВ»

На церемонии присутствует около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров и других представителей государств.

Тело королевы Елизаветы II отдадут земли на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. Здесь похоронены ее родители (король Георг VI и его жена Елизавета) и сестра (принцесса Маргарет), здесь перезахоронят и мужа королевы - принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет, 8 сентября.

Новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз. Муж поднялся на трон под именем Карла III.