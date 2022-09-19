Четыре тысячи паломников-хасидов уже прибыли в Умань Черкасской области по случаю празднования Рош а-Шана.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в своем телеграмм-канале.

— С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что паломникам-хасидам рекомендуют воздержаться от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана в этом году из-за высокой вероятности ракетных обстрелов и действий со стороны РФ, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.