Полковник Роман «Гром» Костенко рассказал, почему важно освободить правый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом он рассказал в интервью Лига.net.

По его словам, пока украинские силы не выбили оккупантов с правого берега Днепра, под угрозой остаются Николаев и Одесса.

— Одной из основных задач должно быть обеспечение юга. Именно выбить их для начала хотя бы с правого берега. Потому что у нас под угрозой и Николаев, и Одесса пока этот плацдарм существует. Мы будем за него драться, потому что это еще угроза всему миру. Мы видели, когда РФ блокировала Черное море, были на грани, что в мире мог начаться голод» , – говорит он.

Роман Костенко добавил, что на правобережье Днепра находится около 30 тысяч российских военных, логистика которых «держится на парочке паромов »: «Они уже реально страдают от нехватки топлива и боеприпасов. Надо дожимать».

— Конечно, будут еще контрнаступления. Но нужно правильно приоритизировать и освобождать те территории, которые можно освободить быстрее. Выбив противника за Днепр, мы сможем построить благодаря реке оборону меньшими силами. А оставшиеся силы перебросить на другие направления для освобождения Левобережной Украины. Это мой взор. Но, конечно, главка, есть верховный главнокомандующий – у них больше информации, они сами принимают решения, – рассказывает полковник.

Напомним, полковник Роман Костенко, с первых дней стоящий в обороне Николаева, рассказал, что президент РФ Владимир Путин продолжает сотнями класть своих солдат в землю на Южном фронте , чтобы «удержать воображаемый авторитет».